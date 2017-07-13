В США задержали пожаловавшуюся на зарплату учительницу

В американском штате Луизиана учительницу задержали во время школьного собрания за жалобу по поводу низких зарплат. Такую новость опубликовал телеканал КАТС-TV, используя видео очевидцев.

Дейша Харгрейв, преподававшая английский язык в школе, высказалась на мероприятиии, нарушив установленный порядок. Поводом для её обращения стало низкое жалованье. В связи с нарушением, полицейский приказал женщине покинуть помещение, однако Дейша Харгрейв возмутилась и выдернула свой локоть из руки представителя власти.

В конечном итоге учительница вышла в коридор, где сотрудник полиции применил силу, сомкнул ей кисти наручниками за спиной и увёл из здания, не обращая внимание на протесты присутствующих. Одна из коллег подобрала личные вещи, вывалившиеся в процессе задержания. СМИ сообщает, учебное учреждение не предъявило Дейше Харгрейв обвинения. Однако задержанную арестовали за неповиновение правоохранителю.