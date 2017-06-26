Голый турист из США кидался фекалиями в аэропорту Пхукета. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.

В Тайланде пассажиры аэрогавани, расположенной на территории острова Пхукет, стали очевидцами вызывающего поведения гражданина Соединенных Штатов.

Как рассказали сами очевидцы, в зале ожидания для пассажиров внезапно появился абсолютно голый молодой человек. Он стал вести себя крайне неадекватно: разгромил несколько небольших прилавков магазинов, кидался в прохожих и полицию фекалиями и громко кричал несуразности.

Злоумышленника удалось скрутить только благодаря слаженным действиям нескольких полицейских.

27-летний дебошир признался, что употреблял слишком большое количество препаратов, повышающих сексуальную активность. Сейчас нарушитель спокойствия проходит ряд психиатрических процедур.