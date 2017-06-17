В Сети признались в любви писательнице, зависимой от порно

В социальной сети Instagram художница Зои Норвел опубликовала обложку книги Эрики Гарзы, повествующую о зависимости последней от порно. Пользователи действительно влюбились в смелую писательницу.

В своих мемуарах Эрика Гарза рассказала свою откровенную историю, как сложно ей было преодолеть патологическую страсть к порнографическим фильмам. По словам писательницы, зависимость настигла ее еще в школьные годы, когда она, сбегая от надоевших одноклассников, погружалась в запретный мир фильмом для взрослых.

Спустя время это увлечение превратилось в настоящую страсть, а после – в зависимость. Борьба с нею давалась Эрике Гарзе очень сложно, однако сейчас, посредством психотерапевта, любви и йоги она все-таки смогла побороть ее.

Многие пользователи Сети признались в любви писательнице, однако нашлись и те, которые не признали откровения Гарзе, посчитав их слишком интимными.