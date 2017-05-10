Журналист «Би-би-си» пережил «нападение» лемуров

Репортер «Би-би-си» Алекс Данлоп (Alex Dunlop) при сьемке репортажа в зоопарке Банхем в английском графстве Норфолк подвергся «нападению» лемуров.

Представители природы облепили журналиста, ползали по нему и несколько раз его укусили. Репортеру, несмотря на эти трудности, удавалось вести сьемку. Видео «нападения» лемуров на человека «Би-би-си» опубликовал на YouTube.

Прыгающие зверьки не позволяли Данлопу начать вести репортаж. Перед тем, как сказать финальное предложение, ему пришлось сделать несколько дублей.

Как признался сам журналист, подобные случаи - одна из самых приятных мелочей его работы.