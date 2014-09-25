В Португалии пятилетним детям дали покурить сигареты в честь праздника

В Португалии по старой традиции 35-летняя жительница деревни Вале-де-Салгейру дала покурить сигареты своим пятилетним дочерям. По мнению местных жителей, в праздник Богоявления детям можно разрешить курить, чтобы потом они от пагубной привычки отказались на всю жизнь.

Как сообщают СМИ, женщина, которая дала своим дочерям сигареты, ничего плохого в традиции не видит. Мать уверенна, что если ее пятилетние дети покурят в праздник Богоявления, то потом эта привычка не станет их проблемой в течении всей жизни. Она лично купила им сигареты и вручила зажигалки. Женщина не видит ничего вредного и опасного и считает, что такой поступок наоборот поможет ее детям быть здоровее.

В Португалии в некоторых регионах жители до сих пор верят в то, что если дети покурят сигареты в течении двух дней праздника Богоявления, то пагубная привычка больше никогда не вызовет у них соблазна. Многие люди открыто осуждают такую традицию, а власти предпочитают не вмешиваться.

Так, дети некоторых регионов Португалии, достигшие пятилетнего возраста, могут получать от своих родителей разрешение на курение и курить сигареты два дня, на праздник Богоявления.