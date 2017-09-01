Около 10 тысяч туристов заблокированы на курорте Швейцарии

Один из популярных зимних курортов Швейцарии Церматт остается отрезан от внешнего мира мильными снегопадами и возросшей опасностью схода лавин. Как пишет агентство France-Presse, на данный момент «в западне» находится более десяти тысяч туристов.

«Вьехать или выехать на территорию горнолыжного курорта на данный момент остается невозможным. По всей территории Церматте наблюдаются периодические перебои с электроэнергией»,- сообщается на страницах английской версии сайта курорта.

«В Церматте свыше 10 тысяч отдыхающих»,- цитирует агентство слова одной из работниц лыжной станции Джанин Имеш.

Более свежую информацию сотрудники администрации курорта обещают сообщить около 17.00 по местному времени (19.00 мск).