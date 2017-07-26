В Англии жертва изнасилования умерла по вине халатности медиков

В Англии 21-летняя девушка, пережившая изнасилование со стороны любимого человека, умерла из-за халатного отношения медиков. В больнице для нее попросту не оказалось свободной койки.

Сеть разорвала ужасная история 21-летней Бетани Шипси, которая в своем молодом возрасте уже успела познать горькое предательство и стать жертвой изнасилования со стороны возлюбленного, Бэрри Финча.

Несмотря на то, что 23-летнего парня посадили за решетку на долгих шесть лет, психика Бетани осталась окончательно надломленной. После травмирующего катализатора она настолько увлеклась борьбой с лишним весом, что горстями глотала таблетки для похудения.

Однажды она специально выпила больше положенного и отправила предсмертное СМС-сообщение своей подруге.

Родители отвезли умирающую дочь в больницу, однако медики едва взглянув на нее, ответили, что свободных коек в реанимации на данный момент нет. Так и не дождавшись медицинской помощи, Бетани скончалась в просто в коридоре больницы.