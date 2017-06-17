В Тихом океане поймали похожую на «Чужого» редкую рыбу

В Тихом океане поймали похожую на «Чужого» ужасную рыбу. Об этом рассказывают западные таблоиды.

Ужасная рыба-гадюка мало изучена специалистами, поэтому попадание в сети рыбаков у побережья Тихого океана целого ряда тушек стало настоящим прорывом для исследователей. Сообщается, что несколько представителей рыб-гадюк удалось выудить со значительной глубины.

Обычно они обитают почти на полукилометровой глубине морей и только в ночное время суток способны подниматься повыше. Известно, что впервые этот вид рыб удалось зафиксировать более тридцати лет назад. Тогда за ее сходство с пресмыкающимися называли рыбой-гадюкой. Чуть позже такого морского монстра начали сравнивать с чудовищем из кинофильма «Чужой». Виной всему выдвигающаяся устрашающая челюсть с большими и острыми зубами. Рыба-гадюка может при помощи такого строения организма заглатывать полностью добычу большого размера. На этот раз все найденные экземпляры скончались сразу после улова.