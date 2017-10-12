В Северной Каролине из-за аномального мороза аллигаторы вмерзли в лед

В парке развлечений Шалот Ривер в Северной Каролине, США, из-за аномального мороза аллигаторы вмерзли в лед. Об этом стало известно из сообщения представителей парка на странице в Facebook.

Последние дни в США, в частности, на территории штата Северная Каролина наблюдаются аномально низкие температуры. Столбик термометра может опускаться до минус 30-ти градусов по Цельсию.

Из-за таких непривычных морозов страдают не только люди, но и животные. Так, сегодня стало известно о том, что в парке развлечений Шалот Ривер местные аллигаторы буквальным образом вмерзли в лед, оставив на поверхности водоема только морды. Шокирующие снимки были размещены на странице в Facebook.

Сотрудники Шалот Ривер заявляют, что волноваться не о чем: когда река оттает, аллигаторы оживут, оставшись целыми и невредимыми.