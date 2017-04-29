В Англии женщина проехала полстраны, чтобы уличить мужа в измене

В Англии женщина устроила настоящий допрос с пристрастиями любовнице своего мужа. В качестве корреспондента ревнивица взяла в экспедицию свою мать.

Жительница английского города Веллингборо давно подозревала благоверного в супружеской измене, и для того, чтобы подтвердить свою уверенность, решилась на настоящую экспедицию в Дувр, куда мужчина отправился якобы в командировку.

Примечательно то, что женщина взяла с собой мать, которая принимала непосредственное участие в семейной разборке, снимая на видеокамеру момент разоблачения.

Видео она выставила на всеобщее обозрение в Сеть. Во время просмотра можно наблюдать ту самую злополучную любовницу мужчины, которая спустя несколько минут признается в том, что пыталась увести мужа у его законной супруги.

Как именно завершилась эта душераздирающая история неизвестно.