В Испании мертвый заключенный ожил в морге

В тюрьме на севере Испании заключенный, признанный мертвым, «ожил» за несколько минут до начала вскрытия. Как оказалось, мужчина страдает редкой болезнью, которая характеризуется внезапным «застыванием» всего тела.

Необычным случаем «чуда воскресшего заключенного» поделились СМИ Испании. Во время утреннего обхода в одной из тюрем охранники обнаружили заключенного, сидящего на стуле в неподвижном состоянии. Он не реагировал на смотрителей, врачи не нащупали у него пульс. В итоге, три медика провели осмотр и каждый из них решил, что заключенный мертв.

Его поместили в морг, где перед началом вскрытия эксперты услышали странные звуки, доносящиеся из мешка с «трупом» заключенного. Оказалось, что мужчина жив.

Родственники, которых тюремные работники уже успели оповестить о смерти заключенного, рассказали, что мужчина страдает редким заболеванием – каталепсией. Мужчина может «застыть» в любом положении, такая особенность им не контролируется. Отсутствие дыхание родные «воскресшего заключенного» пояснили тем, что мужчине неправильно выдали лекарства и они на него оказали такое влияние.