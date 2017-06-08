В США вор застрял в сугробе с тележкой товаров для рукоделия. Парня удалось задержать полиции по горячим следам.

В одном из северных штатов США 22-летний местный житель в зимнюю погоду решил «пойти на дело». Он намеревался незаметно вынести из торговой точки товары на четыре тысячи долларов, однако его планы не сбылись.

Когда парень выбежал из магазина с тележкой, в которой находились преимущественно товары для рукоделия, он не учел, что парковка возле супермаркета была не очищена от снега. Тележка тут же увязла в огромных сугробах.

Незадачливый вор попытался вытащить украденные вещи, но корзина на колесиках перевернулась. Сообразив, что кража не удалась, мужчина решил поскорее покинуть место инцидента, однако подскользнулся и упал. От этого из его кармана выпал бумажник, в котором находились документы на его имя.

Работники американских правоохранительных органов нашли весомую зацепку рядом с похищенными вещами и установили личность предполагаемого преступника. Затем полицейские просто приехали по указанному в документах адресу и задержали его.