СМИ: В Израиле изрезали ножом племенника премьера Франции

В Израиле изрезали ножом племенника премьера Франции. Об этом сообщают некоторые западные СМИ.

Инцидент произошел 3 января в популярной курортной местности на берегу Красного моря в Израиле. Сообщается, что на троих граждан Франции напали по неизвестным пока причинам местные жители. Они в руках держали ножи и в ходе потасовки успели ранить всех отдыхающих, но не смертельно.

Примечательно, что среди них, по неподтвержденным данным, находился племянник действующего премьер-министра Франции. 25-летний молодой человек в компании еще двух приятелей наслаждались отдыхом в Эйлате.

Известно, что все трое иностранцев попали в медицинское учреждение, однако спустя сутки они были выписаны и уже вернулись на родину. Полиция Израиля инициировала полномасштабное расследование преступного эпизода. Уже понятно, что нападавшими были местные жители.