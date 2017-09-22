Израиль нанес ракетные удары по объектам в Сирии

Военные Израиля нанесли ряд ракетных ударов по территории Сирии. Об этом рассказали в ВВС арабской страны.

Как сообщают в Верховном командовании сирийских войск, израильтяне нанесли несколько ударов по военным объектам, которые находятся в Эль-Кутейфа. Военные соперника выпустили по данным целям три ракеты, но все они были ликвидированы противовоздушной обороной сирийцев.

Дамаск считает ракетный обстрел попыткой повысить моральный дух террористов после тяжелых проигрышей. Помимо этого, командующих Израиля предупредили про серьезные итоги такой агрессии.

Израиль уже не в первый раз наносит удар по сирийским объектам. К примеру, в конце прошлого года стало известно, как ПВО Сирии утилизировали ряд боеголовок, выпущенных по одному из исследовательских корпусов, расположенных в пригороде Дамаска.