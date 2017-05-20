Бренд H&M обвинили в расистской рекламе

Компания H&M обвиняется в расизме за публикацию снимка африканского ребенка-модели на своем портале. Скандал начался из-за надписи на фото.

Фирма выпустила новую одежду для детей, после чего обнародовала на сайте фотографии детей-моделей. Пользователи всемирной "паутинки" сообщили, что на одном из изображений мальчик, уроженец Африки, одет в кофту с надписью, которую можно перевести, как "Лушая обезьянка в джунглях". На это обратил внимание колумнист американской прессы Чарльз Блоу.

Многие лица в социальных сетях высказали свое мнение касательно проявления расизма. Компания подверглась критике за проведение такой политики касательно моделей. Помимо этого, пользователей возмутило то, что на другом изображении показан белый мальчик в кофте с надписью: "Официальный специалист по выживанию в джунглях".

Спустя время снимок чернокожего ребенка пропал с сайта, а сотрудникам H&M пришлось принести извинения за это. После этого певец The Weeknd заявил о прекращении сотрудничества с брендом.