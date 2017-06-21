Жителя Швеции задержали за жалобу на плохой секс в массажном салоне

Полиция Швеции открыла уголовное дело на мужчину, который пожаловался на недобросовестных проституток.

Инцидент произошел в Мальмё. Молодой парень заявил в полицию на плохое качество секс-услуг "жрицами любви", которые он получил в массажном салоне города. Правоохранители решили не принимать жалобу, открыв против мужчины уголовное дело.

Недавно парень побывал в массажном салоне. Получив врачебные процедуры, ему предложили воспользоваться интимными услугами. Он согласился, но в результате остался недоволен качеством плотских утех и захотел вернуть потраченные на проституток деньги. Женщины отказались, после чего обозленный клиент отправился в местную полицию, рассказав тем, что оказался жертвой мошенников. В полицейском участке возбудили против него уголовное дело. В Швеции с 1999 года действует запрет на получение секс-услуг, но их оказание в стране разрешено.