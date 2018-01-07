Во многих странах мира прошел флешмоб "В метро без штанов". Об этом рассказали журналисты американской газеты Daily Mail.

Международная акция состоялась в таких крупных мировых городах, как Мюнхен, Париж, Нью-Йорк, Торонто, Лондон, Прага и другие. Активисты вошли в метрополитен, сняв штаны и юбки, оставив на нижней половине тела лишь обувь и нижнее бельё. Известно, что мероприятие организовала арт-группа Improv Everywhere, основанная в Нью-Йорке.

Перформанс не нес какую-либо определённую идею в массовом обнажении. Организаторы просили участников не выделяться своим поведением среди других пассажиров. Они рекомендовали заниматься привычными делами, такими как чтение, вязание или использование смартфонов. Тем не менее, некоторые обращали на себя внимание танцами, фотографированием или другими активными действиями.