104-летняя жительница США поделилась своим «секретом долголетия»

1 января американка из штата Мичиган отпраздновала свой 104 День Рождения. Своим «секретом долголетия» Тереза Роули считает ежедневное употребление диетической кока-колы.

По словам пожилой женщины, она каждый день пьет диетическую колу и считает, что именно напиток помог ей дожить до такого возраста. Тереза Роули уверяет, что ее любовь к кока-коле дала ей долголетие. Она собирает у себя дома пустые банки из-под любимого напитка, чтобы потом сдавать их и покупать новую колу.

Диетическая кола появилась, когда Терезе Роули было 68 лет. Медики отметили, что такой напиток не мог помочь ей дожить до такого возраста, так как в нем нет никаких полезных веществ. Несмотря на диетический состав, напиток содержит в себе вещества, способные вызывать сахарный диабет, ожирение и другие заболевания.

Однако, напиток не оказал пагубного влияния на организм 104-летней Терезы Роули – она хорошо себя чувствует и прекращать пить колу не намерена.

Пожилые люди часто сообщают о своих привычках и удивляют людей, пристально следящих за своим рационом. Так, 100-летняя жительница США видит секрет своего долголетия в чизбургерах и картошке-фри.