Житель Массачусетса снял на видео частично-замерзший Атлантический океан

В США житель Массачусетса опубликовал на YouTube видео с уникальными кадрами замерзшего побережья Атлантического океана. Из-за сильных морозов часть океана замерзла, что сильно удивило пользователей Сети.

На момент съемок видео с полузамерзшим океаном температура воздуха опустилась до -20 градусов. Привычной температурой зимнего воздуха в этом американском штате считается -8 градусов и выше, но никак не ниже. Из-за сильного похолодания часть океана у побережья замерзла, что сильно удивило пользователей Сети.

Мужчина снял полузамерзший океан при помощи дрона и показал, как ледяные волны выглядят с высока. На кадрах видно, что лед охватил внушительную часть побережья, люди смогли без проблем и опасений дойти по замерзшей воде сотни метров.

В Сети ролики набирают популярность, их активно распространяют по социальным сетям и форумам. Многие не просто удивились необычному явлению, но и испугались таких резких смен погодных условий. Комментаторы отметили, что полузамерзший океан может свидетельствовать о начале необратимых изменений, которые ожидают планету.