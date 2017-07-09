Жители Нидерландов начали массово насиловать секс-роботов

Жители Нидерландов начали массово и жестоко насиловать секс-роботов. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Foundation for Responsible Robotics.

Представители организации изучают этические и моральные аспекты использование роботов. Изучив актуальную ситуацию, они заметили частые случаи изнасилования машин для сексуальных утех. Они отмечают, что подобное поведение проявляют как нидерландцы, так и туристы из зарубежья.

По мнению специалистов, насильников привлекает высокая устойчивость устройств к физическим воздействиям во время секса. Они продолжают функционировать в то время, когда живой человек мог бы погибнуть от полученных повреждений.

В связи со сложившейся ситуацией сотрудники Foundation for Responsible Robotics намерены добиться реализации законопроекта, который юридически ограничит насилие над машинами и введёт ответственность за жестокое отношение во время интимной близости с ними.