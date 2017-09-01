Папа Римский официально разрешил матерям кормить детей грудью в Сикстинской капелле

Папа Римский Франциск разрешил матерям кормить младенцев грудью в Сикстинской капелле. Об этом он официально заявил, когда проводил обряд крещения над 34 младенцами.

Во время обряда крещения, когда Папа Римский крестил 16 мальчиков и 18 девочек, среди которых две пары близнецов, он официально разрешил матерям кормить детей грудью в капелле. Отмечается, что церемония длилась около двух часов, и Папа Римский Франциск сказал матерям, что если дети устроят концерт, если им будет некомфортно или слишком жарко или холодно, вдруг младенцы проголодаются, то следует дать им грудь, ведь это тоже своего рода язык любви.

Стоит отметить, что во многих странах Европы люди давно уже не смотрят с осуждением на матерей, которые решили покормить своего ребенка грудью в общественном месте. К этому относятся спокойнее, если ребенок требует кормления, а не женщина решила сделать это демонстративно.