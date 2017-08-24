Житель США выиграл в лотерею 560 миллионов долларов

Житель США сорвал джекпот в лотерее Powerball и теперь его ожидает приз в размере около 560 миллионов долларов. Отмечается, что выигрышный билет был куплен в американском штате Нью-Гэмпшир.

В субботу, 6 января, лотерея Powerball провела розыгрыш, в ходе которого жителю Нью-Гэмпшира удалось сорвать джекпот. Как стало известно, выигрышные номера - это 12, 29, 30, 33, 61 и число-бонус - 26. Отмечается, что потратив на билет всего два доллара, американец смог забрать джекпот в размере практически 560 миллионов долларов.

В настоящий момент остается неизвестным имя победителя. Организаторы лотереи сообщили о том, что победитель может забрать всю сумму целиком или оформить документ, согласно которого данные средства ему будут выплачивать в течение нескольких лет.