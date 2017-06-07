В Китае "недожаренная" рыба ожила на подносе

В Китае ожила на подносе пожаренная рыба. Инцидент смогла заснять одна из посетительниц местного ресторана.

В одной из провинции Поднебесной удалось запечатлеть на видео ресторанный казус. В заведение общественного питания поступила свежая рыба, которая недавно была выловлена.

Умелые руки профессионального повара разрезали тело рыбы, а затем традиционным способом применили к ней методы зажарки для того, чтоб позже преподнести в качестве угощения клиентам заведения. Однако что-то пошло не так, и приготовленный продукт повел себя иным способом.

Покупательница заметила, что порезанная на части рыба начала немного двигаться, находясь на подносе. Подобный случай девушка не могла пройти без внимания и запечатлела этот процесс на камеру мобильного устройства.

На кадрах ролика, появившегося в Сети, действительно, можно разглядеть, как тело рабы начинает сокращаться при помощи мышц, однако знающие пользователи предположили, что это происходит отмирание тканей.