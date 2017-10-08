В США спецслужбы признались в провале после развития ядерной программы КНДР. Об этом сообщили американские СМИ, ссылаясь на источник.

В США бывшие представители специальных служб страны рассказали некоторые подробности о развитии ядерной программы Северной Кореи. В интервью американской прессе неназванные источники пояснили, что признают собственные ошибки, которые они сделали при прогнозировании дальнейших действий Пхеньяна.

В частности, ответственность за полноценное развитие опасных военных разработок со стороны КНДР лежит на их плечах, так как работа американскими агентами была поставлена неверно.

Ошибочны были и выводы экспертов, которые на протяжении последнего года предоставляли неверные сведения о развитии ядерной программы Северной Кореи. Президенту Трампу докладывали, что бомбы, способной поразить цели на территории США у Пхеньяна, нет и не будет еще несколько лет.

В то же время скорость разработок вооружения идет с опережающим графиком, что грозит катастрофой во внешней политике США. Ким Чен Ын же предложил ускоренный курс овладения ядерным оружием, что поставило западных аналитиков в замешательство.