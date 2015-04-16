В Мексике убит известный журналист крупного издания. Трагический инцидент произошел 6 января в Мехико.

В мексиканской столице накануне вечером зафиксирован случай убийства знаменитого журналиста влиятельного издания латиноамериканской страны. Сообщается, что эпизод произошел в вечернее время недалеко от магазина в Мехико.

Журналист стал жертвой уличных грабителей. На него напали двое неизвестных, и в ходе потасовки он был ранен в живот. Об этом мужчина смог рассказать по телефону полиции, которая выехала на вызов. Также на место инцидента приехали медики и забрали журналиста в лечебное учреждение. Однако ранения оказались слишком серьезными и он скончался по пути в больницу.

Примечательно, что погибший журналист пытался купить в магазине игрушки для собственных детей в преддверии мексиканского праздника королей-магов. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Свое параллельное расследование проводит редакция, где в последнее время работал убитый.