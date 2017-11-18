В Китае украли дорогу из солнечных батарей

В Китае украли часть автомобильной дороги. Она состояла из солнечных батарей и могла заряжать электромобили местных жителей.

Накануне стало известно о беспрецедентном случае в одной из провинций Поднебесной. Неизвестные решились украсть часть конструкций автодороги, снабженной солнечными батареями. Инцидент произошел всего через несколько дней после торжественного открытия этой трассы. Китай намерен расширять сеть дорог, в том числе используя новые технологии.

Сегодня набирают популярность дороги с солнечными батареями. Они установлены под основным слоем дорожного покрытия. Проезжающие по нему электромобили будут подзаряжать свои машины.

Примечательно, что китайские автодорожники были немало удивлены подобным поступком своих сограждан, ведь солнечная энергия в этой стране стоит совсем дешево. Есть предположение, что ворами моги стать конкуренты по отрасли. Они намереваются скопировать эффективную технологию и внедрить ее на производство.