Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал поздравление с Рождеством для православных на русском языке. Свое обращение он опубликовал в субботу, 6 января.

На своей официальной странице в социальной сети Ратас опубликовал поздравление в честь Рождества для православных верующих. Что примечательно, свои пожелания он произнес на русском языке. Так, премьер Эстонии отметил, что Рождество снова пришло на эстонскую землю, теперь уже для православных людей. Он от души поздравил всех с приближающимся праздником.

Стоит отметить, что православные верующие традиционно отмечают Рождество в ночь с 6 на 7 января. По меньшей мере, православные храмы в Эстонии посещают около 200 тысяч верующих.