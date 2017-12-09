Уфологи: жители США и Великобритании стали очевидцами необычного НЛО

Уфологи заявили о том, что Новый Год стал богатым на большое количество сообщений от свидетелей, которые наблюдали в небесном пространстве зеленый светящийся НЛО. Специалистов озадачило то,что проживают очевидцы в разных уголках планеты- Великобритании и США.

Первой о факте зрительного контакта написала женщина из Северной Англии. С ее слов, в Новый год она обратила свое внимание на довольно необычное свечение, которое напоминало комету с ярко-зеленм хвостом. При этом неопознанный объект светился желтым и красными цветами. Изначально женщина поделилась своими впечатлениями с супругом, а затем опубликовала пост в глобальной сети.

Спустя время очевидица узнала о том, что оказалась не единственным свидетелем. Некоторые очевидцы из США обратились к экспертам с аналогичными предположениями.

Были и те кто предположили. что неопознанный объект оказался банальным метеоритом, но так и не смогли объяснит довольно высокую скорость.