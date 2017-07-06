В США выпустили игру, симулирующую расстрел школьников

Армия США выпустила компьютерный симулятор расстрела детей в здании школы под названием EDGE, целью которого якобы является подготовка к вероятным атакам в образовательных учреждениях. В игре существует возможность выбора персонажа для игры: полицейский, учитель либо стрелок.

Стоит отметить, что большинство игроков выбрали в качестве предпочитаемого персонажа стрелка, в то время как разработчики надеялись на иной исход.

Целью игры является научить выжить человека, попавшего в экстремальную ситуацию. Первым вариантом спасения людей явилась перестрелка в отеле. Вариант со школой является вторым пунктом реализации проекта.

Чтобы добавить реалистичности в свой проект, была вставлена реальная запись расстрела людей в Виргинском политехническом институте в 2007 году, в результате которого погибли 33 человека.