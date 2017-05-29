ГИБДД проверит компанию, обслуживающую трассу в ХМАО, где произошло ДТП с 10 погибшими

ГИБДД проведет проверку компании, которая обслуживала трассу в Ханты-Мансийском автономном округе после массового ДТП. Об этом стало известно со слов прокурора округа Евгения Ботвинкина.

Стоит напмнить, 3 января на трассе Ханты-Мансийск - Нягань произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей Renault Duster и Mazda с жителями ХМАО и Ямала. В результате трагического происшествия погибло десять человек, включая детей до 12 лет.

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин заявляет, есть необходимость организации проверки компании, которая непосредственно обслуживала трассу ради документального подтверждения надлежащего ее содержания.