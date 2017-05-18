Роскомнадзор потребовал от Instagram объяснения блокировки аккаунта Ботанического сада МГУ

Представители Роскомнадзора обратились к Instagram с требованиями объяснить блокировку аккаунта Ботанического сада МГУ. На данный момент ответа не последовало.

Роскомнадзор решил проявить участие в деле с неожиданной блокировкой аккаунта Ботанического сада МГУ имени Ломоносова в социальной сети Instagram. Его представители отправили руководству сети письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, несколько ранее аккаунт в Instagram Ботанического сада МГУ «Аптекарский город» был необоснованно заблокирован. Директор комплекса заявляет, что представители социальной сети требуют от него документы, подтверждающие статус Ботанического сада, однако они не могут осуществить подобное требование, поскольку являются структурной частью МГУ.