Стал известен срок первого полета ракетоносца «Белый лебедь»

Срок первого полета ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь» перенесен на более ранний срок. Он назначен ан январь 2018 года.

Сегодня, 5 января, стало известно, что новый бомбардировщик-ракетоносец «Белый лебедь» поднимут в воздух уже в январе 2018 года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на своей страниц в социальной сети Facebook.

Кроме того, отмечается, что Ту-160 сконструирован по технологии окончательной сборки и отработки новых авиадвигателей. Таким образом, «Белый лебедь» представляет собой усовершенствованный ракетоносец на базе более старых моделей.

Напомним, несколько ранее Рогозин заявлял, что первый полет стратегического ракетоносца «Белый лебедь» состоится в феврале 2018 года.