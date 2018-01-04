Федерация IFJ раскритиковала выдворение российских журналистов из Латвии

Выдворение российских журналистов из Латвии, по мнению федерации IFJ, является совершенно необоснованным. Подобный поступок латвийских властей препятствует реализации принципа о доступе к информации.

Международная федерация журналистов, сокращенно IFJ, не разделяет мнение Латвии о выдворении двух журналистов из России. Напомним, ранее стало известно, что корреспондент «ТВ Центр» Анатолий Курлаев и его супруга Ольга Курлаева, работающая на ВГТРК, были выдворены с территории Латвии по обвинению в посягательстве на национальную безопасность государства.

Сегодня федерация IFJ прокомментировала сложившуюся ситуацию, отмечая, что никаких видимых причин для выдворения журналистов у Латвии не было, и эти действия можно назвать настоящим произволом.

Представительство ОБСЕ в лице ответственного за свободу СМИ Арлема Дезира также не поняло решение Латвии, заявляя о нарушении права на свободный доступ к информации.