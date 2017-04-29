В Печорском суде будет обвинен житель Московской области

Уголовное дело против жителя Московской области за нанесения телесных повреждений средней тяжести направлено в Печорский суд. Ему грозит санкция вплоть до лишения свободы.

В Печорском суде будет рассмотрено дело мужчины, жителя Московской области, который обвиняется в нанесении средних телесных повреждений. Как удалось установить представителям правоохранительных органов в ходе расследования, подсудимый во время отдыха в одном из ночных увеселительных заведений поссорился с другим посетителем.

После короткой перепалки обвиняемый напал на потерпевшего и нанес ему несколько ударов кулаком в лицо. В результате избиения, у пострадавшего мужчины был диагностирован перелом скулы со смещением.

В случае обвинительного приговора подсудимого ожидает серьезное наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.