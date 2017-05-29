В матче КХЛ «Лада» одолела московское «Динамо»

Команда из Тольятти «Лада» одолела московское «Динамо» в матче КХЛ. Это поражение стало пятым по счету из шести встреч столичной и тольяттинской команд.

Со счетом 3:1 в домашнем матче Континентально хоккейной лиги московская команда «Динамо» уступила тольяттинской «Ладе».

Единственная забитая шайба игрока «Динамо» Владимира Брюквина на 17-й минуте не смогла составить конкуренции игре «Лады», в которой особенно отличились Илья Скороходов, Артем Аляев и Денис Зернов.

Стоит отметить, в последнее время «Динамо» решительно сдает позиции, поскольку это стало пятым ее поражением из шести матчей с «Ладой».