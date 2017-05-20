В Якутске обочины дорог «украсили» манекены школьников

В Якутске на обочинах дорог расставили манекены школьников. Подобная «инсталляция», по мнению Госавтоинспекции, должна предотвратить возможные ДТП.

Согласно статистике, в последнее время в Якутии число ДТП стремительно возросло. Причиной этому становится и халатность водителей, и скользкая проезжая часть.

Таким образом, для предотвращения возможных ДТП власти Якутска приняли решение «украсить» обочины дорог манекенами школьников, которые якобы намереваются ее перейти. Изображения детей очень реалистичны, а потому на скорости водитель не сможет отличить манекен от обычного ребенка.

Как утверждают представители Госавтоинспекции, подобная мера поможет воспитать в автолюбителях внимательность и бдительное отношение к вождению.