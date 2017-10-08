Шарий поддержал Верку Сердючку за смелые высказывания об Украине

Известный блогер Анатолий Шарий опубликовал ранее удаленное интервью Верки Сердючки. Во время беседы артиста с Гордоном он выразил достаточно смелое мнение о положении в Украине.

Анатолий Шарий, блогер, ведущий свой канал на Youtube, поддержал Андрея Данилко, более известного под именем Верка Сердючка, за смелые высказывания того о политической ситуации в Украине. Интервью Верки Сердючки с Дмитрием Гордоном ранее было изъято из общего доступа, однако Шарий все-таки смог обнародовать эту неоднозначную беседу.

Таким образом, Данилко не скрывает своего разочарование в Майдане, а также отмечает, что нынешнее положение в Украине после «революции достоинства» стало намного более плачевным, нежели было до нее. Артист искренне не понимает целесообразность переименования улиц и запрета российских фильмов.

Многие пользователи активно поддержали Верку Сердючку, отмечая, что, несмотря на женственный образ, Данилко предстал в амплуа настоящего мужчины.