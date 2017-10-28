В Таиланде открыли клинику, где мужчины могут отбелить пенисы

В Таиланде появилась клиника, которая предоставляет совершенно необычную услугу. Так, в Бангкоке мужчины могут отбелить свои пенисы, если недовольны его цветом.

Как сообщается, примерно полгода назад в одной из клиник Бангкока появилась весьма необычная процедура, которая сразу же стала популярной среди представителей сильного пола всех возрастов. Ее особенность заключается в том, что врачи при помощи лазера могут отбелить пенис, если мужчина недоволен его цветом. Отмечается, что каждый день в клинику приходят как минимум четверо мужчин, в возрасте от 22 до 55 лет. В месяц в клинике набирается около 100 пациентов, желающих осветлить свои пенисы.

Как рассказал менеджер медецинского центра, для того, чтобы полностью отбелить пенис, необходимо пройти около пяти курсов, стоимость каждого из которых составляет около 480 фунтов стерлингов, то есть практически 37 тысяч рублей.