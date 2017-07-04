"Умная" колонка Apple HomePod появилась в продаже

"Умную" колонку HomePod разработали в американской корпорации Apple, она вышла в продажу. Презентовано устройство было еще летом прошлого года.

На данный момент первые покупатели могут купить Apple HomePod на официальном представительстве компании. Об этом сообщили на официальном сайте. Отмечено, что портативное устройство можно купить только исключительно в Австралии, США и Великобритании.

Через некоторое время колонка появится в продаже уже на рынках других крупных стран, где устройство, возможно, будет пользоваться спросом у потребителей. Главные преимущества колонки заключаются в том, что с ее помощью можно посредством голосовой команды Siri, находить нужную музыкальную композицию.

На момент прослушивания песен с помощью колонки возможно подключение ко второму устройству для увеличения громкости звука. Кроме этого, с помощью HomePod владелец может узнать прогноз погоды и информацию о пробках на трассе, и также возможность включать освещение в доме или закрывать шторы.

Стоимость устройства составляет около 350 долларов. Ранее стало известно, что Эксперты оценили потери Apple из-за скандала с замедлением старых iPhone.