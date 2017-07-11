Израильские военнослужащие примут на вооружение "умные" часы

Сотрудники израильского Управления логистики и технологии заявили о том, что к 2020 году в вооруженных силах Израиля военнослужащие будут пользоваться часами оснащенными операционной системой Android, которые будут инструментом связи с системой управления войсками.

Израильские эксперты рассказали, что использование «разумных» часов позволит в разы увеличить результат задач выполненных военными. Со слов специалистов, девайс даст возможность выполнять задания по получению данных, отправки сообщений, затрачивая при этом минимум времени. Как утверждают эксперты, намного удобнее воспользоваться подобными часами, нежели затрачивать время на пользование КПК, карт либо смартфонов и других и др. с функциями, которых с легкостью смогут справляться часы.

Благодаря подобной новинки, увеличиться и боеспособность отрядов, ведь на цифровой карте будет видно расположение своих бойцов.