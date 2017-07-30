Гуманитарная помощь из РФ достигла сирийской провинции Даръя

Гуманитарную помощь в размере нескольких тонн доставили военнослужащие Российской Федерации из Центра примирения в сирийский город Аюба, провинция Даръя.

«Более двух месяцев мы имеем проблемы со снабжением, именно в данный момент мы нуждаемся в подобной помощи как никогда»,- сообщает местный житель.

Подчеркнем, что население этого города составляет не более двух тысяч человек. Населенный пункт располагается поблизости от позиций боевиков, в соседней провинции Эль-Кунейтре.

Отметим, что временем ранее поступало сообщение, о том, что город Заафарана в провинции Хомс присоединился к режиму прекращения огня.