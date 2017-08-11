У НАТО появился свой официальный гимн

НАТО утвердило свой официальный гимн. Отмечается, что у альянса и ранее был гимн, однако официально он не был утвержден. Данная новость появилась на сайте Североатлантического альянса.

Как рассказали в НАТО, на днях был утвержден официальный гимн альянса. Он совершенно без слов, однако музыка написана для 20 музыкальных инструментов. Теперь гимн НАТо будет звучать перед каждым заседанием альянса, а также во впемя проводимых учений.

Стоит отметить, что с 1989 года на всех мероприятиях НАТО проигрывалась музыка, написанная дирижером Люксембургского военного оркестра, капитаном Андре Рейхлингом. Тогда данный гимн не стали утверждать официально.