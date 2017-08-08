Преступники в Мексике расстреляли хозяев дома

Вооруженные огнестрельным оружием лица, ворвались в частное дома-владение в Мексике, расстреляв при этом находившихся там людей- четверых мужчин и одну женщину. Проинформировала РИА «Новости», ссылаясь на Excelsior.

Случай случился в городе Кортасар, штат Гуанахуато. По имеющимся на данный момент данным, преступники приехали к месту преступления сразу на нескольких автомобилях.

Сотрудниками местных правоохранительных органов предполагается, что причиной может быть конфликт наркокартелей. Причины инцидента выясняются.

Немного ранее подобный инцендент произошел в одном из баров в городе Тепик, где погибли шестеро людей в результате возникшей стрельбы.