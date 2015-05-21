В Литве медики грозятся массово мигрировать из-за низкой зарплаты

Медицинские работники в Литве крайне недовольны низким уровнем заработной платы. Власти опасаются массовой миграции из страны.

Как оказалось, в благополучной, на первый взгляд стране, Литве не все так радужно, как принято считать. В частности, работники здравоохранения не были удовлетворены теми изменениями, которые повлекла за собой медицинская реформа, проведенная недавно. Выяснилось, что основной претензией медиков из Литвы осталась низкая зарплата.

Таким образом, в Вильнюсе многие работники медицинской сферы собрались в массовое шествие по улицам города. Марш получил символическое название «Поход последних врачей в аэропорт». Митингующие грозятся, если власти не предпримут необходимые действия, массово мигрировать из страны.

В то же время, правительство Литвы клятвенно обещает рассмотреть причины недовольства граждан.