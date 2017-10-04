В Великобритании 57-летняя женщина увидела НЛО из «Звездных войн»

В Великобритании 57-летняя женщина сфотографировала НЛО, который по своей форме ей напомнил «Тысячелетнего сокола» из фантастической саги «Звездные войны». Свежий снимок корабля с пришельцами в небе она передала в СМИ.

Жительница Великобритании рассказал о необычном случае, который недавно с ней произошел. Она гуляла на улице со своей собакой. Это происходило в деревне, где она живет, под названием Брандон-Виллидж. Уже вечерело, и вдруг пожилая женщина заметила в небе светящийся корабль пришельцев. По крайней мере, такие мысли у нее возникли, когда она увидела объект, который после сфотографировала.

Предоставляя изображение, женщина уверяет, что сфотографировала что-то похожее на легендарный корабль «Тысячелетний сокол». Британка отмечает, как удивительным образом неопознанный объект повторяет его черты. Стоит отметить, что ее теорию поддержали некоторые из фанатов многосерийной саги, высказываясь в пользу того, что хотели бы, чтобы ее предположение оказалось правдой.