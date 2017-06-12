В Израиле врачи посадили ежика-толстяка на индивидуальную диету. Колючий пациент должен значительно похудеть и обрести свободу.

В сафари-клинике Израиля появился новый питомец, который тут же стал любимчиком. Врачи отмечают, что еж испытывает большие проблемы с лишним весом, поэтому не может много ходить. К тому же он не может свернуться в лубок, как это делают его собратья в случае возникшей опасности. С такими ущемленными возможностями лесной житель не сможет выжить самостоятельно в естественных условиях.

Для того, чтобы вернуть нормальный вес зверьку, врачи центра разработали для пациента индивидуальный комплекс диеты. Согласно ему еж должен похудеть примерно в два раза. Затем, когда проблемы с весом уйдут, он сможет полноценно двигаться и вернется в природу.

Отмечается, что в ожирении животного виноваты сами люди. Они оставляют для бездомных кошек еду, которую потребляют и ежики, а в ней содержатся неподходящие высококалорийные вещества.