Во Франции ураган забрал несколько человеческих жизней

Европейцы отходят от последствий урагана «Элеонора», который принес непогоду сразу в несколько государств.

BBC информирует о пяти погибших во Французских Альпах и на прибрежной территории Страны Басков, что в Испании. До 20 человек оказались пострадавшими в Швейцарии. Из-за мощного ветра, достигавшего скорости 55 метров в секунду, в некоторых районах страны были вынуждены отменить движение на автомобильных и железных дорогах. В небо не смогли подняться десятки самолетов.

Более всего от последствий шторма досталось территории Франции. Там свыше двухсот тысяч жилых домов были лишены электроэнергии. В Париже была закрыта Эйфелева башня. Число людей пострадавших от «Элеоноры» достигает тридцати человек.