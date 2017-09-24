Свадьба принца Гарри добавит в казну Великобритании 700 миллионов долларов

По мнению экспертов, будущая свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которая пройдет в мае 2018 года, добавит Великобритании 700 миллионов долларов.

Такой плюс в казну объясняется планируемым наплывом туристов, бронированием отелей, продажей сувениров, траты на передвижение. По предварительным подсчетам, будет не меньше 350 тысяч желающих увидеть праздничную церемонию, которая пройдет в домашней церкви королевского семейства Святого Георгия. Помимо туристов, доход будет от рекламы возможностей королевства по всему миру.

На время церемонии власти хотят убрать из города всех нищих. Так как это может угрожать безопасности туристов. По мнению правительства, у них есть уже давно отработанная схема скопления массы людей, где снимаются наличные. Такое заявление властей вызвало массу противоречий со стороны защитников прав людей. Которые считают, что власти прикрываются праздничными днями, для закрытия своих огрехов.