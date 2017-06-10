В Риме сомалиец пытался изнасиловать беременную женщину

В столице Италии уроженец из Сомали, переодевшись в медсестру, изнасиловал женщину в положении.

Тридцати-восьмилетний беженец из Сомали похитил спецодежду медсестры со складских помещений медицинского учреждения Сант-Эугенио. После попал в помещение родильного зала и накинулся на 43-летнюю беременную женщину.

Благодаря счастливому совпадению, злоумышленнику не удалось совершить задуманное, пишут местные СМИ. На крики немедленно прибежал врач и санитарка, вызвав предварительно сотрудников полиции.

Аргументировать и дать вразумительное объяснение случившемуся задержанный не смог, сказав, что «только Бог ведает», с какой целью он хотел совершить подобное.

Мигрант отправлен на психиатрическое обследование, которое состоится 10 января.