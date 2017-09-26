Музей Освенцим побил рекорды по посещаемости в 2017 году
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Освенцим побил все рекорды по посещаемости. За 2017 год музей его территорию посетило 2,2 миллиона человек.
Расположенный на территории бывшего нацистского лагеря Освенцим музей побил рекорд по популярности среди туристов в 2017 году. Всего за прошедших 12 месяцев памятку истории посетило больше 2-х миллионов человек, а это число на 50 тысяч превышает показатель 2016 года.
Как и предполагалось, большинство туристов были поляками, однако приезжали также итальянцы, французы, немцы, грузины. Кроме того, стоит отметить, что значительно выросла посещаемость Освенцима среди туристов из Украины, Канады и Греции.