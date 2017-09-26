Музей Освенцим побил рекорды по посещаемости в 2017 году

Освенцим побил все рекорды по посещаемости. За 2017 год музей его территорию посетило 2,2 миллиона человек.

Расположенный на территории бывшего нацистского лагеря Освенцим музей побил рекорд по популярности среди туристов в 2017 году. Всего за прошедших 12 месяцев памятку истории посетило больше 2-х миллионов человек, а это число на 50 тысяч превышает показатель 2016 года.

Как и предполагалось, большинство туристов были поляками, однако приезжали также итальянцы, французы, немцы, грузины. Кроме того, стоит отметить, что значительно выросла посещаемость Освенцима среди туристов из Украины, Канады и Греции.